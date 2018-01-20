بريطانيا تؤكد دعمها جهود قوات التحالف في اليمن

أكّد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني ألستر بيرت، أمس، أن بلاده ستواصل دعمها لجهود قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن.

وقال بيرت خلال إجابته عن أسئلة نواب مجلس العموم البريطاني حول اليمن «سوف نواصل دعمنا للتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن الذي يقاتل تمرداً خطيراً مدعوماً من الخارج بالأسلحة».

وجدد الوزير البريطاني عزم بلاده دعم جهود التوصل إلى حل نهائي في اليمن الشيء الوحيد الذي من شأنه أن يضمن إنهاء الأزمة الإنسانية هناك.

وكان السفير البريطاني لدى اليمن سيمون شيرلكوف، أكد الأسبوع الماضي عزمه ترك وظيفته الدبلوماسية في اليمن والعودة إلى لندن لشغل منصب حكومي رفيع في وزارة الخارجية سيكون له التأثير الكبير في سياسة الحكومة البريطانية في اليمن.

إلى ذلك، أعلنت وزيرة التنمية الدولية الكندية ماري كلود بيباو تقديم حكومة بلادها 12 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية لليمن للاستجابة لاحتياجات الشعب اليمني المتضرر من الصراع في البلاد.

وأشارت الوزيرة في بيان أمس إلى أنه مع هذا الدعم الجديد سوف تصل المساعدات الإنسانية الكندية لليمن إلى 65 مليون دولار منذ مارس 2017 الماضي.

وأشارت إلى أن غالبية التمويل الكندي الجديد ستذهب إلى برنامج الأغذية العالمي لتوفير إمدادات غذائية طارئة مثل الدقيق والملح والسكر إلى أكثر الناس احتياجاً في جميع أنحاء اليمن.

وأعربت المسؤولة الكندية عن أسفها من استمرار الصراع في اليمن وقالت إن الشعب اليمني لا يزال يعاني إلى حد كبير. مبينة أن كندا لا تزال ملتزمة بتوفير الدعم الإنساني لإنقاذ الحياة لمساعدة الشعب اليمني.

إلى ذلك، قالت مصادر أمنية في صنعاء، إن مسلحين اختطفوا عاملاً فــي منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وقــال الإعلامي اليمني عبدالرحمن بجاش، إن مسلحين ملثمين أوقفوا سيارة نجله هشام، أمس فـي صنعاء، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وأضـاف، إن نجله هشام يعمل فــي منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح بجاش، أن هشام خرج مــن مقر عمله مـــع زوجته عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، قبل أن يوقفه المسلحون ويقتادونه إلــى جهة مجهولة.

وتمارس ميلـيـشيـات الحوثي الانقلابية شتى أنواع الانتهاكات فــي المناطق الخاضعة لسيطرتها.