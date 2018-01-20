لبنان يبلغ «يونيفيل» ببحث نقاط «الخط الأزرق»

أبلغ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس، قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) مايكل بيري، مطالبة لبنان بالبحث في النقاط الـ13 التي يتحفظ عليها لبنان على الخط الأزرق، الذي لا يعتبره لبنان حدوداً نهائية، بل هو تدبير مؤقت اعتمد بعد تحرير الشريط الحدودي في العام 2000 وانسحاب إسرائيل منه.

واعتبر عون، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن بناء إسرائيل لجدار قبالة الحدود اللبنانية في ظل الوضع الراهن لـ«الخط الأزرق» لا يأتلف مع الجهود التي تبذلها القوات الدولية بالتعاون مع الجيش اللبناني للمحافظة على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية. وأكد عون أن لبنان يقدم الدعم الكامل لـ«يونيفيل» للقيام بالمهام المطلوبة منها.

ولفت إلى نشر الجيش فوجاً إضافياً لحفظ الاستقرار وتطبيق القرار 1701 الذي أكّد لبنان التمسك بتنفيذه بكل مندرجاته في وقت تستمر فيه الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية. ونوه رئيس الجمهورية باحتضان الأهالي في الجنوب لـ«يونيفيل» ما يساعد في إنجاز مهمتها بنجاح».

قرار

وكان الجنرال بيري أطلع الرئيس عون على الأوضاع المستقرة السائدة في الجنوب منوهاً بما يقوم به الجيش اللبناني في مجال مساعدة «يونيفيل» على تطبيق القرار 1701، بحسب البيان، حيث تناول البحث «مؤتمر روما 2» المقرر انعقاده نهاية شهر فبراير المقبل لدعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية، بالإضافة إلى مهام القوات الدولية في الجنوب.