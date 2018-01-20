السيسي يعلن الترشح لفترة رئاسية ثانية

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في مارس المقبل.

وقال السيسي في تعليق نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك:" أسمحوا لي أن أُعلن ترشحي لفترة رئاسية قادمة، وما أتمناه منكم أن تظهروا للعالم حجم مشاركتكم في الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن الاختيار".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، قد أعلنت مطلع يناير الجاري أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في مارس المقبل وذلك عبر مرحلتين.

وفي المرحلة الأولى، ستجرى انتخابات الخارج أيام 16 و17 و18 مارس، فيما يقوم المواطنون بالداخل بالإدلاء بأصواتهم في أيام 26 و27 و28 مارس.

وحتى الآن لم يعلن أحد من "المعارضين" عزمه خوض الانتخابات، باستثناء المحامي الحقوقي اليساري خالد علي الذي يواجه تهمة خدش الحياء العام، فيما أعلن مرشحون مستقلون نيتهم خوض السباق الانتخابي بينهم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وتشترط الهيئة الوطنية للانتخابات جمع حوالى 25 ألف توكيل، من 15 محافظة، أو توقيعات 20 نائبا في البرلمان، للترشح للرئاسة.

وفاز السيسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2014 بنسبة بلغت 96 في المئة من أصوات الناخبين المصريين.