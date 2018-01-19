كيف يدعم المجلس الإسلامي العالمي "مساع" إرهاب قطر؟

يسعى المجلس الإسلامي العالمي "مساع" إلى استهداف عدد من الدول العربية، عبر تشويه صورتها، من خلال البرامج الإعلامية ومواقع التواصل، ودعم العناصر المتطرفة التي تستهدف هذه الدول.

حيث بات (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) يطرح نفسه بديلاً عن الأنظمة السياسية، وهو ما ظهر جلياً في مواقف عدة، وفتاوى تحرّض على الإرهاب، وتشجع على الفتنة في المنطقة.

ويعد «المجلس الإسلامي العالمي» المعروف باسم (مساع)، والذي يتخذ من دولة سويسرا مقراً له، أحد أبرز الكيانات التي تدعمها قطر، والذي ينفذ مخططاتها في تفتيت المنطقة.