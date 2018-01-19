الهلال الأحمر الإماراتي يكثف جهوده الإنسانية في منطقة عينات بمديرية تريم

كثفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإغاثية في منطقة عينات بمديرية تريم بوادي حضرموت.. في إطار الدور الإنساني الذي تلتزم به دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الأسر اليمنية المحتاجة والمتضررة جراء تداعيات الانقلاب الحوثي على الشرعية.

وأكد أحمد النيادي نائب فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت أن الهيئة تكثف جهودها الإنسانية لتغطية كافة المناطق .. لافتاً إلى أن عملية توزيع المساعدات والسلال الغذائية تمت وفق آلية تضمن وصولها إلى مستحقيها.

وقال إن توزيع هذه السلال الغذائية يأتي استمراراً لبرنامج المساعدات الإنسانية الذي تنفذه الهيئة تزامناً مع " عام زايد " بهدف الوصول إلى المناطق النائية.

ولاقى البرنامج الإغاثي ارتياحا في صفوف المواطنين اليمنيين الذين أشاروا إلى أنه أتاح لهم تأمين احتياجاتهم من المواد الغذائية.. مثمنين الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة والأعمال الخيرية والإنسانية لرفع المعاناه عن اليمنيين.

وعبر صالح باخريصة - من أهالي منطقة عينات بمديرية تريم - عن شكره لدولة الإمارات والجهود الإنسانية التي خففت معاناة أسرته وظروفها الصعبة التي يعيشونها خصوصاً مع تدهور الوضع الاقتصادي جراء الانقلاب الحوثي على الشرعية في البلاد.. مضيفا أن هذه الجهود المتميزة مفعمة بالعطاء وتقدر وتعي وتدرك قيمة الإنسان.

في السياق نفسه.. أعربت أم محمد - من أهالي المنطقة - عن امتنانها وتقديرها لجهود الهلال الأحمر الإماراتي التي ساهمت في رفع المعاناة التي كانت تعيشها وأبناؤها خاصة وأن دخلها يتوزع بين مصاريف أبنائها المدرسية واحتياجات البيت الغذائية.. منوهة إلى أن هذه الجهود ستظل محفورة في قلوب الكثير من أبناء المدينة.