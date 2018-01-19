الأمن السوداني يوسع حملة الاعتقالات في صفوف المعارضة

واصلت أجهزة الأمن السودانية حملة اعتقالاتها ضد قادة المعارضة السودانية، وأوقفت الأمين العام لحزب الأمة القومي سارة نقد الله، أمس، فيما لا يزال السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب وغيره من القيادات رهن الاعتقال.

ووفق شهود عيان لـ«البيان»، فإنّ قوّة من جهاز الأمن قدمت إلى منزل نقد الله واقتادت القيادية المعارضة إلى مكان غير معلوم. وتداول ناشطون صوراً التقطت لأفراد الأمن لحظة اقتيادهم نقد الله.

وكانت نقد الله قد شاركت، أول من أمس، في تظاهرة دعت لها قوى المعارضة بميدان المدرسة الأهلية بأم درمان فرقتها الأجهزة الأمنية. واحتجزت السلطات الأمنية العشرات من المعارضين والنشطاء منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية على موجة الغلاء التي أعقبت إجازة موازنة العام 2018.