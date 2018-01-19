السجن 6 أشهر بحق صحافية لبنانية بتهمة التشهير بالجيش

أصدرت المحكمة العسكرية في بيروت، حكماً غيابياً قضى بسجن الصحافية والباحثة اللبنانية حنين غدار ستة أشهر بتهمة التشهير بالجيش، على خلفية مواقف أطلقتها في واشنطن، وفق ما أكد مصدر قضائي، أمس.

وقال مصدر في المحكمة العسكرية: «حكمت المحكمة العسكرية غيابياً بسجن حنين غدار ستة أشهر بجرم التشهير بالجيش اللبناني، والإساءة لسمعته واتهامه بالتفريق بين اللبنانيين»، بناء على ادعاء النيابة العامة العسكرية.

وصدر الحكم بحق غدار التي تعمل باحثة زائرة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، تحدثت خلالها عن النفوذ الإيراني وحليفه حزب الله في الحرب السورية وفي لبنان. وكتبت غدار في صفحتها على «فيسبوك»: «أذهب إلى السجن لأنني عبرت عن رأيي فيما يتجول مجرمون وإرهابيون بحرية».