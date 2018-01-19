الشرعية تفتح جبهة جديدة في طوق صنعاء

في تأكيد للتقدم الميداني المتواصل الذي يحققه الجيش اليمني على جبهات القتال فتحت قوات الشرعية جبهة جديدة في طوق العاصمة صنعاء كما حررت جبل حبش الإستراتيجي وعدد من المواقع شمال غرب محافظة الجوف.



وقال عضو رئاسة مقاومة صنعاء عبدالكريم ثعيل إن الجيش اليمني يعتزم فتح جبهة في مديرية بني ضبيان بصنعاء نظراً إلى موقعها بين 4 محافظات يمنية.

توجيهات هادي



وأضاف في تصريح نقلته تقارير إعلامية سعودية أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي كلف محافظ صنعاء بسرعة فتح جبهة مديرية بني ضبيان، التي ستكون المنفذ إلى محافظة ذمار والبيضاء، مع تعزيز جبهة منطقة حباب في صرواح في مأرب لتطويق صنعاء من اتجاهات عدة في إطار مساعي الحكومة الشرعية دعم قبائل خولان، التي تشهد مناطقها توتراً مع ميليشيا الحوثي.

تقدم للشرعية



وفي محافظة الجوف،أعلنت قوات الجيش اليمني تحريرها لجبل حبش الإستراتيجي وعدد من المواقع في مديرية برط العنان.



وذكرت مصادر عسكرية بالمنطقة السادسة أن الجيش اليمني خاض معارك عنيفة مع الميليشيات في أولى مناطق مديرية برط العنان تمكن خلالها من تحرير منطقة عفي والقعيف والتمر، بالإضافة إلى جبل حبش الإستراتيجي المطل على عدة طرق أهمها طريق الجوف وصعدة والخط الدولي.‏



وفي صعدة، قتل قائدان ميدانيان من ميليشيا الحوثي الإيرانية ، خلال المعارك التي تخوضها قوات الشرعية اليمنية مع المتمردين، في طريقها نحو الزحف إلى المدينة.



وتسير ‏المعارك في صعدة من اتجاهين، الأول من داخل المحافظة، وتحديدا من منطقة البقع ومديرية كتاف. والثاني من مديرية برط العنان في محافظة الجوف المجاورة بينما تواصلت المعارك بين القوات الشرعية وميليشيا الحوثي الإيرانية في منطقة بَرَط العنان غربي محافظة الجوف.

غارات للتحالف

أما في محافظة البيضاء، فشنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على أوكار لمليشيا الحوثي في مديرية ناطع. وذكرت مصادر عسكرية أن الغارات استهدفت تعزيزات للمليشيا في شعب لبان بمديرية ناطع، كما استهدفت المقاتلات بغاراتها مستودع أسلحة تابعاً للمليشيا في شعب لبان بمديرية ناطع.

إلى ذلك،كشف تقرير صادر عن الامم المتحدة عن إدراج المنظمة الدولية لرئيس ما كان يسمى "اللجنة الثورية العليا للانقلابين" محمد علي الحوثي الى قائمة العقوبات الأممية بسبب دوره الذي يهدد السلم والأمن.