مجموعة «الدول الـ19» تؤكد دعمها جهود ولد الشيخ

استضافت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض اجتماعاً لسفراء مجموعة الدول الـ19 الداعمة للعملية السياسية في اليمن .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد شارك في هذا الاجتماع حيث تم استعراض آخر التطورات السياسية التي تشهدها الجمهورية اليمنية.



وأكد السفراء المشاركون في الاجتماع دعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.



وعلى صعيد متصل، اطلع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر المشاركين على قرار المملكة بإيداع ملياري دولار كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني بالإضافة إلى الوديعة السابقة في البنك البالغة مليار دولار.



ترحيب أممي

ورحب المشاركون بقرار المملكة الذي يأتي امتداداً لجهودها الرامية إلى تقديم أوجه الدعم كافة للشعب اليمني وما له من أثر إيجابي في دعم استقرار العملة اليمنية والاقتصاد اليمني ورفع المعاناة عن الشعب اليمني ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي تسببت فيها الميليشيات الحوثية.

كما رحب اسماعيل ولد الشيخ بقرار المملكة العربية السعودية إيداع ملياري دولار في بنك اليمن المركزي الذي يأتي امتداداً لجهود المملكة الرامية لتقديم كافة أوجه الدعم للشعب اليمني ولما لذلك القرار من أثر إيجابي في دعم استقرار العملة اليمنية والاقتصاد اليمني ورفع المعاناة عن الشعب اليمني ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي تسببت فيها الميليشيات الحوثية.