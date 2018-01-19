اغتيال شاب فلسطيني وهدم 3 منازل في جنين

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس شاباً في محافظة جنين بتهمة المسؤولية عن تنفيذ عملية قتل مستوطن في بلدة صرة القريبة من مدينة نابلس، الأسبوع الماضي.

وأكدت مصادر أمنية فلسطينية استشهاد شاب واعتقال آخرين إضافة إلى هدم منازل كل من أحمد نصر جرار وعلي خالد جرار، وإسماعيل نصر جرار. وأضافت أن قوات الاحتلال أعلنت جنين منطقة عسكرية مغلقة حتى انتهاء العملية العسكرية التي وصفها بالكبيرة، حيث دفعت قوات الاحتلال بأكثر من 120 آلية عسكرية إسرائيلية إضافة إلى قوات خاصة، واستمرت حتى السابعة صباحاً بتوقيت فلسطين (5 ت.غ).

وكان المراسل العسكري للقناة العاشرة الإسرائيلي الون بن دافيد قال إن قوة خاصة تابعة لما يسمى حرس الحدود الإسرائيلية اغتالت أحد منفذي عملية صرة واعتقلت اثنين آخرين، بينما أصيب اثنان من عناصر القوة الخاصة في اشتباك مع المقاومين.

وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال تتهم احمد جرار بتنفيذ عملية قتل المستوطن في صرة، وكشف الكوماندوز وباغتهم قبل أن يباغتوه وفتح النار دون تردد وأصاب اثنين من كتيبة يمام المختصة باغتيال الفلسطينيين.

اشتباك مسلّح

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الجيش استخدم الوحدة في الهجوم على الخلية التي يتهمها بالمسؤولية عن قتل حاخام قرب صرة الأسبوع الماضي ولكن المباغتة فشلت ووقع اشتباك مسلّح.

وأحمد جرار نجل القيادي في كتاب القسام الشهيد نصر جرار الذي استشهد بمعركة مخيم جنين خلال انتفاضة الأقصى عام 2002.

كما قام أفراد القوات الخاصة بمصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة من داخل محطة محروقات تقع على شارع جنين حيفا.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الجيش استخدم الوحدة في الهجوم على الخلية، التي يتهمها بالمسؤولية عن قتل حاخام قرب صرة الأسبوع الماضي ولكن المباغتة فشلت ووقع اشتباك مسلّح.

اقتحام رام الله

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات بيتونيا جنوبي رام الله، بيرزيت، شماليها، كفر نعمة غربيها، وبيت ريما شمال غربي رام الله، ومخيم الجلزون للاجئين شمالي البيرة.

ففي مدينة بيتونيا، اقتحمت قرابة 10 جيبات عسكرية المدينة، بعد أن خرجت من معتقل عوفر، المقام على أراضي المدينة، واقتحمت المدينة، واشتبكت مع الشبان، وسط إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط قنابل الغاز، وألقى الشبان الحجارة نحو جيش الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت، بأكثر من 10 جيبات، وسط مواجهات عنيفة دارت في شارع البلدة وأزقتها، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، نحو المواطنين، في حين ألقى المواطنين الحجارة على قوات الاحتلال. كما اقتحم جنود الاحتلال أيضاً بلدة كفر نعمة بحوالي 9 جيبات عسكرية.

واقتحمت بلدة بيت ريما بسبع جيبات، واقتحم الجنود بأكثر من 10 آليات مخيم الجلزون، وسط مواجهات مع شباب المخيم، وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة نحو الجنود، فيما أطلق الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت.

وفي محافظة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، بلدة كفر الديك غرب المدينة. وأفاد شهود عيان أن دوريات لجيش الاحتلال اقتحمت البلدة من دون معرفة الأسباب، وقام جنود الاحتلال بالتجوال في منطقة الحرجة والجسر، من البلدة، وتمزيق صور معلقة للأسير عمر عبد الحكيم عامر من بلدة كفر الديك والذي من المقرر أن يتم الإفراج عنه اليوم بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة سنتين ونصف السنة.