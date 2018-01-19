«الهلال الأحمر» تدعم صندوق النظافة في وادي حضرموت

وقّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، اتفاقية مع صندوق النظافة والتحسين بمديرية تريم بوادي حضرموت لصيانة وتأهيل سيارات النظافة والشفط الخاصة بالصندوق، إلى جانب تقديم معدات ومستلزمات السلامة المهنية والوقاية الشخصية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الهيئة على توفير بيئة صحية وآمنة في حضرموت، وتقديم مستوى أفضل وأرقى من الخدمات، واستمراراً للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للمشاريع الخدمية في مختلف المحافظات اليمنية المحررة. وأكد أحمد النيادي، نائب رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي، أن الهيئة تسعى خلال «عام زايد» 2018 إلى تنفيذ مشاريع خدمية بمختلف المحافظات اليمنية، ومن ضمنها محافظة حضرموت، في إطار الدور الذي تقوم به الإمارات لإعادة تأهيل البنى التحتية في اليمن، لمساعدة الأشقاء على تجاوز ظروفهم المعيشية الصعبة وعودة الحياة الطبيعية.

وقال إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي يسهم بشكل كبير في استعادة دورة الحياة الطبيعية في اليمن، مما يعكس حرص الإمارات وقيادتها الرشيدة على مستقبل الشعب اليمني والتخفيف من معاناته، والعمل على توفير كل المقومات الأساسية لإعادة دورة الحياة الطبيعية في هذا البلد الشقيق. وأشار إلى أن الهيئة تبحث حالياً في العديد من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية التي تعتزم صيانتها وإعادة تأهيلها مع مواصلة الدعم الإنساني لأهالي وسكان محافظة حضرموت.

من جانبه، أعرب سالم يعمر، مدير صندوق النظافة والتحسين بمديرية تريم، عن الشكر لدولة دولة الإمارات على الدعم والاهتمام الذي توليه لعموم المحافظات اليمنية المحررة خاصة محافظة حضرموت، موجهاً التقدير لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الجهود التي يبذلها في تنفيذ المشاريع.