تركيا تصرّ على قصف عفرين.. ودمشق تتوعّد

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده تبحث مع روسيا وإيران احتمال تدخل أنقرة جواً في سوريا، مضيفاً: «نبحث مع روسيا وإيران استخدام المجال الجوي، إننا بحاجة للتنسيق من أجل تدخل جوي محتمل، هذا يتطلب تنسيقاً جيداً لمنع وقوع حوادث».

وحضّ الوزير التركي، روسيا على عدم معارضة العملية العسكرية التي تعتزم تركيا شنها على منطقة عفرين، وقال إنه سينسق مع موسكو بهذا الشأن. وشدد على أن بلاده ليست مقتنعة بتصريح وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بأنّ الولايات المتحدة لا تعتزم تشكيل قوة على الحدود السورية التركية.

بدوره، حذّر نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، من أن القوات الجوية السورية جاهزة لتدمير الطائرات التركية، حال شنها أي هجوم على عفرين. فيما نفى تيلرسون، أن تكون لدى بلاده أية نية لإنشاء قوة تنتشر على الحدود بين سوريا وتركيا.

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