قواتنا المسلحة تنظم الصيد في الساحل الغربي اليمني

تقوم القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بتنظيم وتأمين عملية الصيد في الساحل الغربي اليمني، عبر استحداث سلسلة من الإجراءات المبتكرة التي حظيت بترحيب كبير من جموع الصيادين.

وحرصت القوات المسلحة الإماراتية على استحداث استمارات تسجيل للصيادين في الساحل الغربي اليمني، تشمل بيانات شاملة وتفصيلية عنهم، مع تنفيذ عملية الترقيم لقوارب الصيادين، وصولاً إلى إصدار تسجيل ملكيات قوارب الصيد للصيادين.

وأكد عدد من الصيادين أنه خلال فترة وجود ميليشيات الحوثية، توقفت عملية الصيد، إذ عانى الصيادون كثيراً عدم قدرتهم على العمل وتلبية احتياجاتهم المعيشية اليومية.

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