القوات المسلحة الإماراتية تقصف مركزاً للقيادة والاتصالات تابعة لميليشيا الحوثي

قالت نشرة أخبار الساعة إن قطر لا تزال غارقة في أوهامها، متصورة أن بمقدورها الخروج من العزلة التي وضعت نفسها فيها بإثارة الأزمات والمشكلات مع جيرانها من دون أن تعالج الأسباب الحقيقية