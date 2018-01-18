منظمة التعاون الإسلامي تؤكد الحرص على تقارب الأديان

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف العثيمين خلال لقائه في مقر البطرياركية القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة أمس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني حرص المنظمة الدائم على التقارب بين الأديان حيث شاركت في الكثير من المؤتمرات التي تدعو للتقارب وشاركت في أنشطة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار وأقامت العديد من المؤتمرات ذات الصلة.

وشدد العثيمين في بيان صحفي أصدرته المنظمة أمس على أهمية الحوار وإفشاء لغة الاعتدال من أجل التصدي للأفكار المغلوطة والموجهة إلى فئة الشباب، موضحاً أن المنظمة لديها موقف ثابت وواضح ضد الإرهاب والتطرف، وأكدت أن التطرف والإرهاب لا جنسية لهما ولا هوية.