خادم الحرمين يأمر بإيداع ملياري دولار لليمن

القوات الإماراتية تقصف مركز قيادة استراتيجياً للحوثي

المصدر:
  • حيس ــ الرياض ـــ وكالات
التاريخ:

انتصارات ميدانية كبيرة تحققها قوات الشرعية في مختلف الجبهات | البيان

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قصفت القوات المسلحة الإماراتية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية مركزاً للقيادة والاتصالات تابعاً لميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية حيس باليمن.

ويعد المركز أحد المواقع الاستراتيجية المهمة، إذ يضم مخازن للأسلحة والذخائر، ويؤثر تدميره في التواصل بين مسلحي ميليشيات الحوثي في مواقعهم بالمديرية.

إلى ذلك وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإيداع مبلغ ملياري دولار وديعةً في حساب البنك المركزي اليمني. وتبذل الإمارات جهوداً حثيثة وعطاءً لا محدوداً لإعادة إعمار مدينة المخا، بعد أن طالت أيادي الميليشيات الحوثية منازل أهالي المدينة وحوّلتها إلى ركام، حيث هبت الإمارات لنجدة الأهالي وإعادة إعمار المدينة.

 

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