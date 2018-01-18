قطر تستعين بإيران لتنظيم مونديال 2022

بدأت قطر في إجراء محادثات مبكرة مع إيران، بشأن الحصول على مساعدتها في واحد من أكثر الملفات جدلاً وهو تنظيم مونديال 2022.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن قطر استعانت بإيران من أجل تولي بعض مهام الاستضافة لبطولة كأس العالم، المقامة في عام 2022، بحسب ما ذكرته مجلة «إيكونوميست» البريطانية.

وتمتلك إيران ما يساعدها على استضافة مونديال 2022، مثل تواجد فنادق كثيرة في جزرها «قشم» و«كيش»، ستستوعب الكثير من المشجعين، ولكنها قد تفرض بعض الحظر على تناول الكحوليات في منتجعاتها.

يذكر أن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين قطر وإيران، توطدت من بعد «الأزمة الخليجية القطرية»، إذ فتحت إيران جسراً جوياً مع قطر، من أجل إمدادها بالمؤن الغذائية، لتقليل الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الدول الخليجية الثلاث عليها.

وما زالت هناك العديد من علامات الاستفهام، حول فوز قطر بتنظيم البطولة الرياضية العالمية، خاصة وأنها صرحت أن ثمانية من مدرجاتها ستكون جاهزة للمونديال مع حلول 2022، وليس 12 مدرجاً كما وعدت.

ويعتقد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، والمسؤول عن ملف المونديال، حسن الذوادي، أنه «إذا استطاعت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية أن تتعاونا من أجل تنظيم الأولمبياد الشتوية، فإن الشرق الأوسط قادر على تحقيق هذا في كأس العالم». وكانت العديد من ملفات الفساد تم الكشف عنها حول تورط قطر في قضايا فساد ورشوة، بشأن حصولها على تنظيم كأس العالم 2022.