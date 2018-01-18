بالفيديو.. القوات المسلحة الإماراتية تقصف مركزاً للقيادة والاتصالات لميلشيا الحوثي

قصفت القوات المسلحة الإماراتية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مركزاً للقيادة والاتصالات تابع لميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية حيس باليمن.

ويعد المركز أحد المواقع الاستراتيجية الهامة حيث يضم مخازن للأسلحة والذخائر ويؤثر تدميره على التواصل بين مسلحي ميلشيات الحوثي في مواقعهم بالمديرية.

وتأتي هذه العملية في إطار عملية الإسناد الناري التي تنفذها قوات التحالف لدعم قوات الشرعية في اليمن خلال تقدمها في مديرية حيس.

وفي الإطار ذاته قصفت طائرات القوات المسلحة الإماراتية سيارة محملة بالذخائر والأسلحة تابعة لميلشيات الحوثي الإيرانية في جنوب مديرية حيس.