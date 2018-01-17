السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي حيث أشاد بالدور النشط الذي تقوم به دولة الكويت وقيادتها على صعيد لم الشمل العربي وتوحيد الصف في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الأمة العربية في الوقت الراهن.

وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية ان الرئيس السيسي اكد على متانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية.. كما أكد حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة.

