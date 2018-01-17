عطاء الإمارات الإنساني يعم مناطق اليمن

تقدّم دولة الإمارات عطاءً لا محدوداً في اليمن، من أجل إعادة رسم البسمة على شفاه اليمنيين، بعد أن أرهقتهم الحرب التي تشنّها ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وتقوم الفرق الطبية الميدانية العسكرية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية بدور إنساني في الساحل الغربي باليمن، يتمثل في تقديم العلاج الميداني للفئات المعوزة من المرضى، والوصول إليهم في منازلهم، كما يؤمّن الفريق الطبي خدمات طبية وعلاجية للنساء وللأطفال والمسنين في جميع المناطق النائية التي يوجد فيها السكان والأهالي.



ووصلت إلى ميناء المكلا، أمس، سفينة شحن إماراتية تحمل أطناناً من التمور مكرمة مقدمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن يتم توزيعها على محافظات حضرموت وشبوة ومأرب والمهرة، كما وصلت إلى ميناء عدن سفينة تحمل على متنها أطناناً من المواد الغذائية المتنوعة. ميدانياً، عززت قوات الشرعية تقدمها على جبهتي البيضاء وصعدة أمس، فيما اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، أمس، صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على جازان.

