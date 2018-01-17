«جنيف لحقوق الإنسان»: موقف الإمارات تاريخي في اليمن

أكد مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي أن الدور الإماراتي في «عاصفة الحزم وإعادة الأمل» في اليمن يشكل موقفاً تاريخياً يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحالف العربي في دعم الشرعية وتحقيق إرادة وآمال الشعب اليمني وطموحاته.

حرص إماراتي

وثمن المركز قيام القوات المسلحة الإماراتية بتأمين وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها على السكان في المناطق المحررة بالساحل الغربي اليمني، ما يؤكد حرص دولة الإمارات على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعمه ومساعدته لتأمين الحياة الكريمة.

وقفة قوية

وقال رئيس المركز د.حنيف حسن القاسم إن المجتمع الإماراتي يشهد وقفة قوية وتلاحماً مع قيادته وعزيمة على استكمال الدفاع عن الأمن القومي العربي مهما كانت التضحيات. ونوه بريادة الإمارات في الأعمال الإنسانية على مستوى العالم وفقاً للتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية في هذا الشأن.. وأضاف أن الإمارات تعد أكبر دولة مانحة للمساعدات في اليمن التي بلغت نحو تسعة مليارات ونصف المليار درهم العام الماضي ما يعزز التزام دولة الإمارات بتحقيق الاستقرار للشعب اليمني.