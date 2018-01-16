القوات السعودية تعترض صاروخاً باليستياً فوق جازان

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، الثلاثاء، صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه مدينة جازان جنوب غربي المملكة.

ودأبت ميليشيات الحوثي الإيرانية، منذ الانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن على إطلاق صواريخ باليستية باتجاه المناطق المحررة والأراضي السعودية.

ومنذ حوالي أسبوع اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية تجاه منطقة نجران الحدودية مع اليمن.

وكانت الميليشيات الإيرانية قد حاولت في الخامس من الشهر الجاري إطلاق صاروخ باليستي على المنطقة ذاتها، إلا أن الدفاع الجوي السعودي تصدى له أيضا.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، قتل 10 مدنيين في صنعاء جراء صاروخ كانت ميليشيات الحوثي الإيرانية قد أطلقته من العاصمة في عملية فاشلة.