سيف السويدي: رفع الشكوى على اعتراض الطائرات اليوم

المصدر:
  • دبي – لؤي عبدالله
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أكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني انه تم الانتهاء من اعداد الشكوى وجمع الأدلة والبراهين القانونية بخصوص اعتراض الطائرتين الاماراتيين من قبل السلطات القطرية حيث سيتم رفعها في وقت متأخر من مساء اليوم للمنظمة الدولية للطيران المدني " ايكاو"، مشيرا الى انه تم توقيع هذه الشكوى من قبل .

وقال السويدي ان رحلات الشركات الوطنية كانت تسير بشكل اعتيادي ووفق الجدول المحدد لها ولم يجري اي تغيير على مساراتها المعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي مشيرا الى قيام شركات الطيران باتخاذ مسارات ابعد من المسارات المعتادة بعد عملية الاعتراض ولكن يبقى الخوف من تكرار عملية الاعتراض.

وأضاف ان اعتراض مسار الطائرات المدنية بشكل مفاجئ تصرف غير مبرر وغير صحيح ويهدد سلامة الركاب وطاقم الطائرة.

 

 

 

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