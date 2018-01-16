مباحثات أمنية سعودية عُمانية

بحث وزير الداخلية في سلطنة عُمان حمود بن فيصل البوسعيدي خلال لقائه أمس، في مسقط وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، سبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية في البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الوزيرين أكدا، خلال جلسة مباحثات مشتركة، أهمية تبادل الرؤى التي ستسهم في تعزيز التعاون الأمني الخليجي وتدعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعلى صعيد متصل التقى وزير الداخلية السعودي وزير المكتب السلطاني بسلطنة عُمان الفريق أول سلطان بن محمد النعماني في مسقط وناقشا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.