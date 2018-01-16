القرصنة القطرية تكلّف بورصتها 10 مليارات ريال

تكبدت بورصة قطر خسائر فادحة في ختام تداولات، أمس، مع تصاعد التوترات السياسية مجدداً واقتربت الخسارة من 10 مليارات ريال، بعدما تلونت معظمها بالأحمر محققة ثاني أكبر وتيرة خسائر يومية منذ أن قطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة بسبب سياستها الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة.

وهبط المؤشر العام القطري بنسبة 2.48%، وهي أكبر خسارة يومية منذ 5 يونيو الماضي، حيث تراجعت وقتها بأكثر من 7.2%، ليغلق عند 8946.97 نقطة متنازلاً عن الحاجز المهم 9 آلاف نقطة.

هبوط حاد

وقال مراقبون لـ«البيان»، إن الأسهم القطرية تعرضت لموجة هبوط حادة في جلسة، أمس، مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية مجدداً، لا سيما مع إعلان الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية اعتراض مقاتلات قطرية طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية متوجهة للمنامة في أثناء تحليقها في المسارات المعتادة في تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وتوقع المراقبون مزيداً من الخسائر للأسهم القطرية في ظل التصرفات غير المسؤولة من الحكومة القطرية تجاه أشقائها في دول الخليج، إذ سيتسبب ذلك في هروب الاستثمارات الأجنبية من بورصة الدوحة التي تعاني تراجعات وخسائر مستمرة منذ المقاطعة قبل نحو 6 أشهر.

مبيعات مكثفة

ومثلت مبيعات المؤسسات والأفراد الأجنبية عامل الضغط الرئيسي على السوق القطري بعد تحقيقهم مبيعات بنحو 70.9 مليون ريال، و58.08 مليون ريال على التوالي، إضافة إلى مبيعات بنحو 106.38 ملايين للمؤسسات القطرية، و170.7 مليون للأفراد القطريين.

وجاء تراجع البورصة القطرية وسط هبوط حاد لمؤشرات القطاعات مع انخفاض مؤشر أسهم النقل بنسبة 4.93%، كما هبطت أسهم التأمين 3.66% وأسهم الصناعة 2.45% وأسهم البنوك والخدمات المالية 1.96% وأسهم الاتصالات 1.84% وأسهم الخدمات والسلع 1.59% وأسهم العقارات 1.2%.

ومن بين 43 شركة جرى التداول عليهم انخفضت أسعار 36 سهماً تصدرها «الملاحة القطرية» بنسبة 8.13% و«المجموعة الإسلامية القابضة» بنسبة 7.13%، كما هبط سهم «الخليج للمخازن» و«قطر للتأمين» و«إعمال» بنحو 6.1% و5.98% و5.6% على التوالي.

خسائر حادة

وفى قطاع البنوك، هبط سهم «مصرف الريان» بنسبة 4.85% و«بنك قطر الأول» بنسبة 3.13% و«مصرف قطر الإسلامي» بنسبة 2.54% و«بنك قطر الدولي» بنحو 2.38% ونزل سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر المصارف في البلاد بنسبة قاربت من 1%.

وطالت الخسائر أسهم قيادية أخري أبرزها «بروة العقارية» بنسبة 3.1% ومسيعيد للبتروكيماويات بنسبة 2.65% والكهرباء والماء بنسبة 2.64% وصناعات قطر بنسبة 2.2% وبنك الدوحة بنسبة 0.39%.