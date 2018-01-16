بن سحيم: الأولى اعتراض الطائرات الإيرانية والإسرائيلية

علّق القيادي في المعارضة القطرية سلطان بن سحيم آل ثاني على واقعة اعتراض مقاتلات قطرية، أمس، طائرة مدنية إماراتية بشكل غير قانوني بقوله: «كان الأولى لها أن تعترض الطائرات الإيرانية والإسرائيلية التي تجوب أجواءها».

وغرد آل ثاني على «تويتر» قائلاً: كان الأولى لها أن تعترض الطائرات الإيرانية والإسرائيلية التي تجوب أجواءها بدلاً من اعتراض طائرة مدنية لإخواننا العزل. الحكومة القطرية لا تألو جهداً في تصعيد الأمور وعندما تقابل بالمثل تبدأ بالصراخ والعويل ولعب دور الضحية.

بدورها، ذكرت المعارضة القطرية في حسابها على تويتر أنها «تحمّل النظام الغاشم سلامة الأراضي القطرية والشعب القطري». ودعته إلى الحذر من التلاعب بمصير الشعب.