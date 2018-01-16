البحرين :سنتخذ الإجراءات اللازمة تجاه اعتراض مقاتلات قطرية طائرتين مدنيتين إماراتيتين

أكدت هيئة شؤون الطيران المدني بالبحرين أنها ستتخذ الاجراءات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية بخصوص قيام مقاتلتين عسكريتين لقطر بقطع مسار طائرتين مدنيتين اماراتيتين متجهتين الى مطار البحرين الدولي .

وصدر عن شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية تقرير عن حدوث واقعة صباح أمس الموافق 15 يناير 2018 جاء فيه، انه فى تمام الساعة 9:35 بالتوقيت المحلي، قامت مقاتلتان عسكريتان لدولة قطر قادمتان من المجال الجوي لقطر، بقطع مسار طائرة اماراتية رحلة رقم EK837 من طراز بوينغ 777 القادمة من الإمارات والمتجهة الى مطار البحرين الدولي وتسلك الممر الجوي UP 669 في رحلة اعتيادية مجدولة ومستوفية كافة الاشتراطات، حيث اقتربت المقاتلات القطرية لمسافة ميلين تقريبا من الطائرة الامر الذي عرض حياة المسافرين وطاقم الطائرة للخطر، مما حتم على مراقبي الحركة الجوية بمملكة البحرين للتدخل الفوري و اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الحركة الجوية.

كما تم رصد واقعة مماثلة لطائرة ثانية رحلة رقم EY23B القادمة من الإمارات إلى مطار البحرين الدولي و جاري التحقيق بالواقعة.

هذا، وستقوم شئون الطيران المدني باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه هذه الواقعة الخطيرة مع الجهات الدولية المعنية ورفع تقرير مفصل الى منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو ).