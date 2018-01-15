مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية ثانية

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الاثنين، أن بلاده لن تشن حربا على السودان، مشددا في الوقت نفسه على حرص القاهرة على عدم صدور "أي لفظ مسيء" تجاه السودان أو أي دولة أخرى.