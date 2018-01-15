مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة إلى المنامة

تلقت الهيئة العامة للطيران المدني صباح هذا اليوم الإثنين بلاغاً من إحدى الناقلات الوطنية قالت فيه إن إحدى طائراتها خلال رحلتها الإعتيادية المتجهة إلى المنامة وأثناء تحليقها في المسارات المعتادة ، تم اعتراضها من قبل مقاتلات قطرية في تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني و خرق واضح للقوانين والإتفاقيات الدولية.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن الرحلة المذكوره هي رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا.

وأكدت الهيئة أن دولة الامارات العربية المتحدة ترفض هذا التهديد لسلامة حركة الطيران وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني.