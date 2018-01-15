القوات الإماراتية تؤمّن النشاط الإغاثي في اليمن

تسطر دولة الإمارات، بتوجيهات من القيادة الرشيدة، ملاحم إنسانية لا مثيل لها على الساحل الغربي لليمن، بعد تطهيره من ميليشيات الحوثي الإيرانية، حيث تؤمّن القوات المسلحة الإماراتية توصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المناطق المحررة. ووزعت هيئه الهلال الأحمر الإماراتي 10 آلاف سلة غذائية على السكان.



كما وصلت إلى ميناء المكلا سفينة شحن إماراتية تحمل على متنها مساعدات غذائية وخياماً لأهالي حضرموت.

ووقّعت هيئة الهلال الأحمر اتفاقية مع مكتب التربية والتعليم في محافظة شبوة لبناء، وصيانة عدد من الفصول الدراسية بمدرسة العوشة في مديرية نصاب، في إطار دعم الهيئة المتواصل لقطاع التعليم في جميع المناطق اليمنية المحررة.

ميدانياً، حررت قوات الشرعية اليمنية بدعم من التحالف كامل مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، واتجهت إلى مديرية الملاجم التي تتـــحكم بالطرق الرئيسة التي تربط البيضاء بصنعاء شمالاً وأبين جنوباً.

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