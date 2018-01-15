إصابة مسؤول في «حماس» بانفجار سيارة في صيدا

أصيب المسؤول في حركة حماس محمد حمدان بجروح الأحد جراء تفجير سيارته بعبوة ناسفة في مدينة صيدا في جنوب لبنان، وفق ما أكدت مصادر أمنية لبنانية وفلسطينية. وأكدت حركة حماس استهداف حمدان، «الكادر التنظيمي» في صفوفها في مدينة صيدا، فيما قال مصدر أمني فلسطيني لفرانس برس إنه «مسؤول في جهاز أمن حماس».

وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس إن «سيارة من طراز بي أم دبليو انفجرت في مدينة صيدا، ما أدى الى إصابة المسؤول في الحركة» بجروح. ونجم الاعتداء بحسب بيان للجيش اللبناني عن «عبوة ناسفة زنتها حوالي 500 غرام من المواد المتفجرة، وبداخلها كمية من الكرات الحديدية».