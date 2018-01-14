النعيمي يكشف سر فيديو عبدالله آل ثاني

كشف د .علي النعيمي رئيس تحرير بوابة العين الاخبارية عبر حسابه على تويتر سر الفيديو الذي انتشر للشيخ عبدالله بن علي آل ثاني ، مؤكداً أن الشيخ عبدالله طلب بنفسه الاستجارة بالإمارات حرصا على سلامته من تنظيم الحمدين، مشيرا إلى أن له حريه القرار في مغادرة الإمارات.

وقال النعيمي في سلسلة تغريدات على تويتر " للعلم فقد أخبرني مصدر موثوق ان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني طلب الاستجارة بالامارات حرصا على سلامته و نتيجة لوجود روابط أسرية له بها و تم انتقاله اليها بهدوء قبل فترة بناء على طلبه. الشيخ عبدالله بن علي آلِ ثاني أقام خلال هذه الفترة معززا مكرما في دولة الامارات و بعيدا عن الاضواء تلبية لرغبته و لتخوفه على سلامته".

وأضاف "الشيخ عبدالله بن علي آلِ ثاني أشار مرارا الى التهديدات الموجهة ضده من خلال رسائل مبطنة و اخرى واضحة مصدرها النظام القطري نتيجة لمواجهته للنظام خلال الأزمة".

وتابع" أكد لي المصدر الموثوق ان الشيخ عبدالله بن علي آلِ ثاني حر في قرار مغادرته للامارات لأية وجهة يختارها و بامكانه المغادرة متى شاء".

وأوضح أن " من السهل ملاحظة بصمات أصابع تنظيم الحمدين على الفيديو المنتشر و الذي عودنا على صناعة الفبركة و إخراج الاكاذيب و لم تكن هذه الفبركة الاولى و لن تكون الاخيرة".