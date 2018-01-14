مصر قلقة بشأن ضبط سفينة تركية تحمل متفجرات إلى ليبيا

أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه ما تم تداوله إعلامياً بشأن ضبط السلطات اليونانية لسفينة محملة بمتفجرات متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة في ليبيا لما يمثله ذلك - إذا ما صح الخبر - من خرق صارخ لحظر السلاح المفروض من جانب مجلس الأمن وفقاً للقرار 2292.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد إنه تم تكليف بعثات مصر الدبلوماسية لدى عواصم الدول أعضاء مجلس الأمن والوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة بالتحرك الفوري للتأكد من صحة تلك المعلومات، ومطالبة لجنة العقوبات المعنية بليبيا في مجلس الأمن بالتحقيق في الواقعة اتساقاً مع الطلب المقدم من جانب السلطات الليبية في هذا الشأن.

وأضاف في بيان أن التحرك المصري يأتي في إطار أهمية التصدي العاجل لأي انتهاك لحظر السلاح في ضوء ما يشكله من تهديد خطير لجهود المجتمع الدولي في ليبيا وفرص تحقيق الاستقرار والتوصل إلى تسوية سياسية هناك، فضلاً عن تأثيره على الأمن القومي المصري وجهود مكافحة الإرهاب.

وأكد المستشار أبو زيد على أن جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكتمل وتؤتي ثمارها إلا من خلال اتخاذ جميع الدول موقفاً حاسماً في تجفيف منابع تمويل وتسليح العناصر الإرهابية أو توفير ملاذٍ آمنٍ لها.