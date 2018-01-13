القوات الإماراتية وقوات دعم الشرعية تواصلان السيطرة على "معسكر خالد" الاستراتيجي باليمن

المصدر:
  • وام
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تواصل القوات المسلحة الإماراتية وقوات دعم الشرعية في اليمن إحكام السيطرة على معسكر خالد بن الوليد في اليمن الذي يعد أحد أهم وأكبر المعسكرات وأقوى التحصينات التي حررتها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من أيدي المليشيات الحوثية الإيرانية باعتباره يمثل الخط الدفاعي الأول عن الطريق الرئيسي والاستراتيجي الرابط بين "تعز" و"الحديدة".

ويمثل سقوط معسكر خالد بيد الشرعية اليمنية أهمية استراتيجية وتكتيكية ليكون نقطة انطلاق هامة للبدء بعمليات أخرى.

يذكر أن معسكر خالد بن الوليد تبلغ مساحته 12 كيلو مترا مربعا تقريبا ويقع في مفرق المخا غرب تعز وعلى مفترق الطرق الرابطة بين محافظتي تعز والحديدة غرب اليمن.

ويسهل المعسكر الطريق لفك الحصار عن محافظة تعز من المحور الغربي ويبعد عن مدينة تعز بمسافة 60 كلم وعن مدينة المخا 40 كلم ويعد الخط الدفاعي الثاني عن ساحل المخا وعن الأهداف الحيوية والهامة في المدينة.

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