الإمارات تفند مزاعم قطر بشأن انتهاك أجوائها

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كذّب معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، مزاعم النظام القطري بشأن انتهاك الإمارات، لمجالها الجوي، فيما سخرت المعارضة القطرية من تنظيم الحمدين ووصفته بالأحمق.

وغرّد معالي د. قرقاش عبر «تويتر» قائلاً، إن الشكوى القطرية بشأن انتهاك الإمارات لمجالها الجوي غير صحيحة ومرتبكة، نعمل على الرد عليها رسمياً بالأدلة والقرائن، ما نراه تصعيدي وغير مبرر، ما كان يحدث تحت الطاولة أصبح مكشوفاً فوقها.

وكانت وكالة أنباء تنظيم الحمدين قالت إن قطر قدمت شكوى إلى الأمم المتحدة، ذكرت فيها أن طائرة حربية إماراتية اخترقت مجالها الجوي في ديسمبر الماضي.

بالتزامن فتحت المعارضة القطرية، النار على سياسة تنظيم الحمدين، مؤكدة أن قطر تعاني أزمة داخلية تسببت بها سياساتها، وقالت المعارضة القطرية، إن تنظيم الحمدين بدلاً من أن يتعامل بشكل واقعي ورشيد مع واقع الأزمة، ذهبت الخارجية القطرية، كعادتها، تلقي بالاتهامات تجاه الدول العربية، فيما كان يجب عليها أن تصحح موقفها، وتعترف بأنها لا تزال تقف في خانة المعتدي، بينما لا تزال تقف الدول العربية الداعية إلى محاربة الإرهاب في خانة المعتدى عليها، بسبب استمرار قطر في دعم الإرهاب، واستمرار تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، وكذلك استمرار تحالف قطر مع دول معادية للمصالح العربية، وكذلك استمرار مشاركة قطر في مخططات التآمر الساعية إلى تفكيك الدول العربية.

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