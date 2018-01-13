قطر تمارس دوراً مزدوجاً

قال محمد القباطي، وزير السياحة اليمني: إن قطر تمارس أدواراً مزدوجة، ولكن انكشف موقفها في دعمها للإرهاب.

وأضاف القباطي، خلال حوار تلفزيوني أن قطر عقدت صفقات عديدة في اليمن، وقامت بدعم ميليشيات الحوثيين، متابعًا: «قطر أصبحت رهينة للمشروع الإيراني في المنطقة».

وأشار إلى أن قطر تطلق النيران على أرجلها، بما تقوم به في اليمن، مؤكدًا أن قطر كانت وسيطاً غير آمن في بداية الأمر بين النظام اليمني والحوثيين.

وأشاد بالقوات اليمنية والتحالف العربي، قائلًا: «يحققوا عمليات استباقية كثيرة، والحوثيون الآن يواجهون مصيرهم المحتوم وهو الهزيمة».