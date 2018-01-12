تواصل المظاهرات ضد قرار ضم القدس

واصل الفلسطينيون للأسبوع السادس على التوالي، احتجاجاتهم على قرار الإدارة الأميركية اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وإعلان ترامب بدء إجراءات نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى المدينة المحتلة .وشهدت عدة مدن وبلدات فلسطينية اليوم الجمعة، مسيرات جماهيرية غاضبة تحول بعضها إلى مواجهات مع الاحتلال إثر قمعها.

وانطلقت معظم المسيرات بعد صلاة الجمعة، من مراكز المدن وصولا إلى نقاط التماس حيث اندلعت مواجهات عنيفة أدت إلى إصابة العديد من المواطنين بجروح مختلفة.

وشيعت مدينة نابلس جثمان الفتى الشهيد علي قينو 16 عاما، إلى مثواه الأخير في قرية عراق بورين جنوب المدينة، والذي استشهد أمس بعيار ناري أطلقه جيش الاحتلال وأصابه في الرأس خلال مواجهات مع الاحتلال.

ونظم عشرات الفلسطينيين وقفة في ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة مع انتهاء صلاة الجمعة تجمع عشرات الفلسطينيين في باحات المسجد وهم يحملون العلم الفلسطيني ورددوا هتافات "القدس عربية" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عزام الخطيب للصحفيين إن أكثر من 40 ألفا أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.