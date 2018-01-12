الاحتلال يقتل فلسطينيين في الضفة وغزة ويسمّن 22 مستوطنة

استشهد طفل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح أمس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة: «استشهد أمير أبو مساعد (16 عاماً) برصاصة في الصدر أطلقها جنود الاحتلال شرق مخيم البريج»، لافتاً إلى أن ثلاثة آخرين أصيبوا بالرصاص الحي ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى القريب من المخيم لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن حالة المصابين الثلاثة متوسطة. كما استشهد طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في عراق بورين، جنوبي نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، استشهاد الفتى علي قينو (16 عاماً) برصاص الاحتلال في عراق بورين، جنوبي نابلس. وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه أصيب برصاص الاحتلال في الرأس، خلال مواجهات شهدتها قرية عراق بورين، خلال محاولة المواطنين التصدي لهجوم من قبل المستوطنين. يأتي ذلك وسط عقوبات جماعية وطوق عسكري شامل فرضه جيش الاحتلال منذ يومين.

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