ولد الشيخ متفائل

كشف المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن نتائج المشاورات التي أجريت بين نائبه وميليشيا الحوثي في صنعاء قبل يومين. وقال إن نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن اجتمع في صنعاء مع مسؤولين سياسيين حوثيين وجهات سياسية أخرى فاعلة وقادة من المجتمع المدني.

وبحسب ولد الشيخ «فقد رحّب بالتشجيع الذي لقيه من خلال التزامهم باستئناف عملية السلام في أقرب فرصة ممكنة» في إشارة إلى أن الانقلابيين بصنعاء التزموا باستئناف المفاوضات. وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر: «هذا أمر أساسي لمساعدة الشعب اليمني على تحقيق ما يصبو إليه من حياة آمنة ومستقرة وكريمة».

الأرياني يتوعد بالقصاص

توعد وزير الإعلام اليمني معمر الارياني بالاقتصاص من الميليشيات الحوثية، مؤكداً جرائمها بحق الصحافيين والإعلاميين تعتبر جرائم حرب ولا تسقط بالتقادم فيما كشفت منظمة صدى المهتمة بحقوق الصحافيين في تقريرها السنوي أنها وثقت 2250 انتهاكاً بحق الصحافيين خلال الأعوام الثلاثة الماضية، معظمها ارتكبتها ميليشيات الحوثي بنسبة 85%.

وكشف التقرير الذي دشنته المنظمة صباح أمس بعنوان «ثمن الخذلان» في مأرب، عن 22 صحافياً دفعوا أرواحهم و 15 صحافياً مازالوا يخضعون للتعذيب.

لقاء موسع لأعيان البيضاء

التقى محافظ البيضاء صالح الرصاص ووكيل أول المحافظة خالد العواضي بالقيادات العسكرية والأمنية وقيادات المقاومة وأعيان ومثقفي محافظة البيضاء بمدينة مأرب.

ناقش اللقاء احتياجات المحافظة وفي مقدمتها تحريرها من المليشيات الانقلابية وبذل مزيد من الجهود لتوحيد الصف والكلمة ونبذ الخلافات والعمل بروح الفريق الواحد والوقوف إلى جانب الجيش والمقاومة. وأشاد بجهود أبطال الجيش والمقاومة الذين يبذلون أرواحهم رخيصة في سبيل تحرير الوطن من المليشيات الانقلابية وتحقيق الأمن والاستقرار والعيش بكرامة لكافة أبناء الوطن الواحد.