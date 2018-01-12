الحريري: الخلاف بشأن حيثيات الانتخابات لن يغيّر موعدها

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أمس، أن الخلافات بشأن بعض الإصلاحات الانتخابية لن تعطّل إجراءها في مايو المقبل. وقال، في مستهل جلسة عادية للحكومة، إن هناك ملفات من بينها الانتخابات، ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن تبقى موضوعات للتجاذب السياسي والإعلامي.

وأضاف الحريري أن الخلافات الحاصلة في بعض الإصلاحات والأمور التقنية تستنزف الوقت، مشيراً إلى أنه مع الإصلاحات، ومع كل إجراء يعزز الشفافية والنزاهة بالانتخابات. ومن ناحية أخرى، قال: «نحن نعاني عجزاً كبيراً في الموازنة، والجزء الأكبر من هذا العجز سببه الطاقة، ونحن لا نستطيع حتى التفكير برفع التعرفة قبل أن نوفر زيادة الطاقة للمواطن».

يُذكر أن خلافاً حصل منذ أيام بين أعضاء اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة بتطبيق قانون الانتخاب في موضوع «الميجاسنتر»، وهي المراكز التي يجب إقامتها والمخصصة للناخبين اللبنانيين لكي يدلوا بأصواتهم في أماكن سكنهم، وبالتالي هي مرتبطة بالتسجيل المسبق، وهو أحد البنود الإصلاحية في القانون الجديد.