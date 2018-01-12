تدمير أوكار إرهابيين وسط سيناء

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني في مصر، من تدمير عربة «ربع نقل» وخمس دراجات نارية خاصة بعناصر إرهابية وعبوتين ناسفتين وسط سيناء، وفق ما أفاد الناطق العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي.

وأوضح الرفاعي أنه تم أيضاً تدمير عدد كبير من الأوكار التي تستخدمها العناصر الإرهابية للاختباء، وتخزين الاحتياجات الإدارية والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، فيما تم ضبط كمية من المواد المخدرة على أحد المعابر المؤدية إلى وسط سيناء. وتابع، أن قوات الجيش الثالث الميداني، تواصل جهودها للقضاء على العناصر المتطرّفة وسط سيناء.