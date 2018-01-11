الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على نجران

اعترض الدفاع الجوي السعودي، الخميس، صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثيين على نجران.

وورصدت مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الصور لصاروخ حوثي تم اعتراضه بمنطقة نجران الجمعة الماضي، وأظهرت الصور تناثر شظايا الصاروخ على إحدى السيارات، ما أدى لإتلافها جزئياً دون أي إصابات.

وتعليقا على الصاروخ الذي أطلق على نجران الجمعة صرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت في السابعة و56 دقيقة من صباح الجمعة، عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه نجران بالمملكة.

وأفاد العقيد المالكي أن الصاروخ استهدف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضه وتدميره من قبل سرايا "الباتريوت" في سماء نجران، ما أدى لتناثر الشظايا التي أحدثت أضراراً بسيطة في الممتلكات الخاصة لأحد المواطنين دون خسائر بالأرواح.