فيديو.. لحظة انفجار مركب حوثي مفخخ

عاد وفد مكون من موظفين من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ودائرة المالية بحكومة دبي، من مهمة عمل إنسانية في جمهورية طاجكستان، بعد أن نفذ عدداً من المشاريع الإنسانية ضمن مبادرات عام زايد،