طارق صالح يظهر في شبوة

ظهر العميد طارق محمد عبد الله صالح قائد القوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح بعد نحو شهر على توقف المواجهات مع مليشيات ايران في صنعاء .

وقالت مصادر مقربة من العميد طارق لـ "البيان" انه وصل محافظة شبوة الخاضعة لسلطة الشرعية وقدم واجب العزاء في مقتل عارف الزوكا الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي اثناء المواجهات مع مليشيات ايران.

وحسب المصادر فان طارق صالح تنقل خلال الشهر الماضي في عدد من المناطق في صنعاء وضواحيها وغيرها من المناطق حتى وصل شبوة برفقة عدد من جنوده، مؤكدا ان وهم سيطرة مليشيات ايران على العاصمة وغيرها من المناطق وهم كبير وان عناصر من الوحدات الخاصة مستمرون في تنفيذ هجمات خاطفة على المليشيات في وسط العاصمة وغيرها.

واكدت المصادر ان رحلة مغادرة العميد طارق تمت بتنسيق مع قوات التحالف العربي وان القوات التي تدين لها ساهمت في إسقاط بقية محافظة شبوة بيد قوات الشرعية كما ساهمت بفاعلية في المعارك الدائرة في الساحل الغربي

وطبقا لهذه المصادر فان العميد صالح سيبدأ بمهمة اعادة ترتيب صفوف قوات الحرس الجمهوري وغيرها من الوحدات العسكرية تمهيدا لدخولها معركة تحرير العاصمة وميناء الحديدة.