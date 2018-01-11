سفارة السعودية في بغداد تخلي مبناها إثر هزة أرضية

أخلت سفارة المملكة العربية السعودية لدى بغداد مبنى السفارة من العاملين المتواجدين في المبنى أثر الهزة الأرضية التي ضربت العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الخميس.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بغداد عبدالعزيز الشمري لجريدة الرياض السعودية بأنه تم إخلاء المبنى حفاظاً على سلامة موظفي السفارة، مشيراً أنه لم تكن هناك أي إصابات أو أضرار بشرية، وأضاف بأن الجهات المختصة العراقية تواصلت معهم وهناك تنسيق مع الجهات الأمنية العراقية التي تقدم كافة المطالبات لو استدعت الحاجة، وسيتم عودة العاملين للمبنى الذي لم يتعرض لأي أضرار تعيق عمليه العمل بعد معاينة الجهات الحكومية العراقية.

وأوضحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في بيان بأن مرصد الزلازل سجل هزة أرضية ولحقتها هزات ارتدادية صباح اليوم شعر بها المواطنين بدرجات متفاوتة، وأهابت المواطنين الالتزام بالوصايا الزلزالية وعدم الاستماع للإشاعات والأخبار الكاذبة، مشددة على أن المرصد سيوافيكم بأي تقارير جديدة في حالة حصول أية مستجدات أخرى.