الشرعية تحذر من التساهل الدولي مع التهديدات

حذر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية، المجتمع الدولي من مخاطر التساهل مع تهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية للملاحة في البحر الأحمر والممرات الدولية، والتي كان آخرها ما ورد على لسان رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للقوى الانقلابية المدعو صالح الصماد، خلال لقائه مع نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن معين شريم والوفد المرافق له وتهديده خلال اللقاء بما أسماها «الخيارات الاستراتيجية يتم استخدامها في طريق اللا عودة، ومنها خيارات إغلاق البحر الأحمر وقطع طريق الملاحة الدولية»، بحسب وصفه.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) «إن قيادة الانقلاب وبهذا التهديد الواضح والصريح يعلنون تحديهم للمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة والقوانين والمواثيق الدولية وينسفون كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام كونه تعبيراً عن النوايا الحقيقية للميليشيا الحوثية في تحقيق الأجندات الإيرانية في استهداف أمن المنطقة والسيطرة على الممرات البحرية وتحقيق الأطماع التوسعية الإيرانية والإضرار بأمن ومصالح اليمن والمنطقة وإقلاق الأمن العالمي، وهو النهج الذي تتبعه حليفتهم إيران الذي لم يكف مسؤولوها عن التلويح بعرقلة الملاحة في مضيق هرمز ومياه الخليج العربي، وهو ذات النهج الذي تتبعه الجماعات الإرهابية».

وأضاف، إن «حكومة الجمهورية اليمنية تأخذ هذا التهديد بجدية فقد صدر من أحد أكبر مسؤولي الانقلاب وأمام نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في استهانة وعدم اهتمام بجهود الأمم المتحدة ودورها وقد سبق للميليشيا الانقلابية أن استهدفت مرات عدة سفناً وبواخر في الممرات الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر لولا وجود التحالف العربي لحماية المياه الإقليمية اليمنية.

إضافة إلى تعطيلها لوصول 65 سفينه محملة بمواد إغاثية إلى ميناء الحديدة، وقد سبق أن حذرت الولايات المتحدة وعدد من دول العالم والتحالف العربي مراراً من خطر الميليشيا المدعومة إيرانياً على الملاحة الدولية». وأكد المصدر أن ميليشيا الحوثي تتخذ أساليب وتهديدات الجماعات الإرهابية نفسها خاصة أنها.

ومن خلال الشخص نفسه أعلنت وبصورة صريحة وواضحة رفضها للسلام وتمسكها بخيار الحرب وتأكيد الاستمرار فيه إلى مالا نهاية حتى ولو لم يبق سوى مربع واحد أو مديرية واحدة بحوزتهم حسب قوله في ذات اللقاء.

مسؤولية وحمل المصدر المجتمع الدولي مسؤولية التغاضي عن هذه التهديدات الخطرة التي لا تشكل خطراً على اليمن وحسب بل أصبح خطراً وتهديداً للأمن الإقليمي والعالمي يستوجب التعامل الصارم مع الميليشيا ومساندة الحكومة اليمنية الشرعية في جهودها المشروعة في مواجهة الميليشيا واستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على أرواح مواطنيها من القتل والانتهاك المستمر على أيادي الميليشيا.