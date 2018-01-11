5 آلاف قتيل وجريح وأسير خسائر الحوثيين في ديسمبر

كشفت تقارير حقوقية يمنية أن ضحايا الحوثيين في مختلف جبهات القتال تجاوزت خمسة آلاف قتيل وجريح وأسير، خلال المواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات الساحل الغربي، وفي محافظات شبوة والجوف ومأرب وصنعاء وتعز والضالع والبيضاء.

وأوضحت التقارير أن الميليشيات تكبدّت نحو 1200 في مختلف الجبهات، إضافة إلى 360 قتيلاً سقطوا من عناصرها خلال المواجهات التي شهدتها العاصمة صنعاء بين الميليشيات وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والتي انتهت باقتحام منزله ومقتله مع الأمين العام للمؤتمر الشعبي في 4 ديسمبر الماضي.