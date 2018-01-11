تظاهرة تأييد للسيسي في البرلمان المصري

مع بدء العد التنازلي لإجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مصر، والتي يفترض أن تنطلق أولى مراحلها 20 من يناير الجاري، وتعلن نتائجها الرسمية والنهائية في الأول من مايو المقبل، شهدت أروقة البرلمان المصري مظاهرة تأييد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ دعماً لترشحه للفوز بولاية ثانية، في خط متوازٍ مع حملات داعمة لترشح الرئيس السيسي للفوز بولاية ثانية.

وأخطرت الهيئة الوطنية للانتخابات، منتصف الأسبوع الجاري وبعد يوم واحد فقط من إعلانها عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2018، مجلس النواب بتوفير نماذج استمارات تزكية مرشحي رئاسة الجمهورية، فانهالت التوقيعات بين صفوف النواب المصريين دعماً للرئيس السيسي.

ووقع نحو أكثر من 460 نائباً على استمارة تزكية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعماً لفوزه بفترة ولاية ثانية، وذلك في اليوم الأول (الثلاثاء) من وصول الاستمارات للمجلس، وواصل النواب أمس توقيع الاستمارات.