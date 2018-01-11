رئيس ألماني يزور لبنان للمرّة الأولى منذ 120 عاماً

بين 29 و31 الحالي، ستكون بيروت على موعد مع زيارة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير لها، ترافقه زوجته ووفد رسمي، تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره اللبناني العماد ميشال عون، علماً أن زيارة الرئيس شتاينماير هي الأولى لرئيس ألماني إلى لبنان منذ 120 عاماً.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية استثنائية في هذه المرحلة، لكون لبنان ينتظر مزيداً من الضمانات الدولية لمساعدته على مواجهة تردّدات الأزمات المحيطة به في المنطقة، ولا سيما الأزمة السورية، وهي أيضاً تكتسب أهمية إضافية، لكونها ستأتي قبل أسابيع قليلة على مؤتمر «بروكسل 2» الخاصّ بأزمة النازحين، المقرّر عقده لمساعدة لبنان على مواجهة كلفة النازحين السوريين، إلى جانب مؤتمر «باريس 4» الخاصّ بالملفات الاقتصادية، بعد مؤتمر «روما 2» الخاصّ بدعم الجيش والمؤسّسات العسكرية والأمنية.

وفي المعلومات، انطلقت ترتيبات الزيارة، في حين يسعى سفير ألمانيا في بيروت مع المراجع المختصّة لوضع القضايا التي تعني اللبنانيين على جدول أعمالها.

ووفق البيان الصادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، سيجري الرئيس الألماني محادثات مع رئيس الجمهورية ورئيسَي مجلس النواب والوزراء نبيه برّي وسعد الحريري، تتناول الأوضاع العامة وسبل تعزيز العلاقات اللبنانية - الألمانية وتطويرها في المجالات كافّة.

وتردّدت معلومات مفادها أن مؤتمر مجموعة الدعم الدولية لمساعدة لبنان سيُعقد في باريس في النصف الأول من أبريل المقبل، وليس في لبنان بعد الانتخابات النيابية، كما تردّد، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتحت عنوان جديد «سيدر1» بدل «باريس 4»، وأن الرئيس الفرنسي سيزور لبنان في النصف الثاني من أبريل، أي بعد المؤتمر.

انتخابات نيابية

أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس، إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها، وفق النظام النسبي. وقال عون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، إن «الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها ووفق نظام انتخابي جديد يعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين اللبنانيين».

ولفت إلى أن «اللبنانيين تجاوزوا الظروف التي أحاطت باستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في الرابع من نوفمبر الماضي، نتيجة تضامنهم ووحدتهم». وأكد أن الجيش والقوى الأمنية يسهرون على تعزيز الاستقرار في البلاد، وملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية التي انهزمت في الجرود البقاعية اللبنانية. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية في مايو المقبل. بيروت - د.ب.أ