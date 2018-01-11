إحباط هجوم حوثي على ناقلة نفط

أعلن التحالف العربي، أمس، أنه أحبط هجوماً لميليشيات الحوثي الإيرانية على ناقلة نفط سعودية في مطلع الأسبوع قرب ميناء الحديدة. وقال الناطق باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن التحالف دمر قارباً يحمل متفجرات أثناء توجهه صوب الناقلة السبت الماضي. وأضاف أن «ميناء الحديدة صار نقطة انطلاق لعمليات تهدد الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب». ودعا الأمم المتحدة إلى أخذ زمام المبادرة والسيطرة على الميناء. وحققت قوات «نخبة شبوة» انتصاراً كبيراً، أمس، بطردها تنظيم القاعدة من مديرية الصعيد في عملية عسكرية خاطفة مدعومة من التحالف. وحررت قوات نخبة شبوة، التي تلقت تدريباتها على أيدي قوات إماراتية في اليمن، مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم القاعدة.



وأشاد قائد جبهة الساحـل الغربي، أبو زرعة المحرمي، في تصريح لـ«البيان»، بالجـــهود التي تبـــذلها دولة الإمارات في معارك الساحل الغربي. وقال إن دولة الإمارات أحد أهم عوامل النصر في معارك السهم الذهبي التي أسهمت في تأمين باب المندب، ومناطق واسعة من الساحل الغربي.





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